Telegram, scopri come nascondere il tuo numero

Telegram è una delle app di messaggistica più amate al mondo. I motivi sono tanti: è veloce, sicura, può essere usata tranquillamente dallo smartphone, ma anche dal pc e permette di conversare con i propri contatti, inviando anche file molto pesanti senza problemi. Ma questa applicazione è famosa soprattutto per le sue impostazioni sulla privacy.

Questo è un tema che sta tanto a cuore agli sviluppatori, fin da quando nel 2013 hanno deciso di lanciare l’applicazione. Sono stati loro a portare la crittografia, le chat segrete o le password di accesso nel mondo della messaggistica istantanea, prima di WhatsApp e Messenger. L’ultimo aggiornamento di Telegram di pochi giorni fa aggiunge un ulteriore tassello a tale percorso. Infatti, ora è possibile rendere visibile un’informazione per una chat di gruppo, per esempio quella dei compagni di classe, ma non in un’altra, quella della palestra. Parliamo nella fattispecie del numero di telefono: da ora puoi decidere se renderlo visibile, e soprattutto a chi.

Telegram: nascondere il numero di telefono in un gruppo Per nascondere il tuo numero di telefono ai membri di un gruppo Telegram segui questo percorso. Vai su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Numero di telefono. Qui, si possono spuntare tre diverse voci: Tutti, Nessuno o I miei contatti. Sottolineiamo che gli utenti che già hanno il tuo numero di telefono in rubrica, lo vedranno anche su Telegram. Mentre chi hai aggiunto usando il tuo "nome utente" continuerà a vedere solo quello.

All’interno della sezione Numero di telefono, dopo aver scelto chi può vederlo, è possibile aggiungere le Eccezioni, ovvero utenti e gruppi. Perciò se non vuoi fare vedere il tuo numero in alcuni gruppi, ti basta selezionare "Tutti" nella parte superiore, e aggiungere le chat nella parte sotto relativa alle eccezioni. Dopo aver selezionato gruppi o utenti occorre cliccare su Conferma e il gioco è fatto. Chi può vedere il tuo numero di telefono? Riepilogando, ora puoi chattare nei gruppi senza che il tuo numero di telefono sia disponibile a tutti i membri. Questo è un bel salto per Telegram, infatti spesso all’interno di queste chat ci sono sconosciuti o conoscenti con cui non si desidera condividere un’informazione così riservata come il proprio contatto telefonico.