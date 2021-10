Triangolo nero con tre luci: se non è un Ufo questo… VIDEO

Augusta - Buonasera, vi scrivo da Augusta SR. Ieri mattina intorno alle 06:20 circa, mentre mi recavo a lavoro, ho visto dell’incredibile. Ad un altezza di circa 30 metri sopra la mia testa, stazionava uno strano oggetto e posso giurare su tutto che non era né un aereo ne un elicottero: aveva una forma triangolare e di colore nero , presentava diverse luci bianche tra cui quella al centro più grande e di una luce pazzesca. Non emetteva alcun suono e non si muoveva, io guidando sono riuscito a filmare dal parabrezza della mia auto: nonostante i miei occhi non lasciavano quell’immagine, con la mano sono riuscito a inquadrare qualcosa per pochi secondi. E stato incredibile!

Questo il testo della lettera inviata lunedì scorso, 11 ottobre, da un cittadino al Centro ufologico siciliano, che oggi ci ha girato il video. “Con una attenda analisi - dice il presidente, Salvatore Giusa -, abbiamo approvato l’autenticità del testimone, il filmato è genuino e si testimonia la presenza nei nostri cieli di qualcosa comunque di non identificato. La cosa più evidente è che questo oggetto rimaneva sospeso senza emettere suono, come galleggiasse in aria annullando la forza di gravita e tutto questo è pazzesco. Giorni fa anche in Campania alcuni cittadini hanno riferito di avere osservato un oggetto di forma triangolare”. Che si tratti dello stesso? Se volete sottoporre anche voi qualche insolito filmato all’attenzione del Cus, la mail di riferimento è salvatoregiusa@gmail.com