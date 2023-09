Turista compra dal ristorante un’aragosta e la rimette in mare

Sassari - L’episodio avvenuto lo scorso giovedì in un ristorante della Gallura. Pesa circa un chilo e si trovava nell’acquario del ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci, pronta per essere cucinata per il prossimo commensale. E così una turista proveniente dalla Svizzera, in vacanza in Gallura con il marito, ha deciso di comprarla e subito dopo liberarla in mare. Davanti agli occhi dei proprietari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino, la donna ha accarezzato l’animale e poi lo ha gettato in mare. «Lei era felicissima, voleva fare un gesto buono», ha raccontato all’Ansa Antonio Fasolino. L’episodio, avvenuto lo scorso giovedì, è stato raccontato sul quotidiano «La Nuova Sardegna».