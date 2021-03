Vaccini Covid in Sicilia: la guida per districarsi nella campagna

Ragusa – Con le dosi accantonate e in arrivo e l’ampliamento dell’organico di vaccinatori, il martoriato meccanismo vaccinale siciliano potrebbe finalmente entrare a regime in settimana, invogliando a prenotarsi chi ha atteso che le code si smaltissero e gli ingranaggi si oliassero. Ricordiamo che per prendere appuntamento per il vaccino anti Covid la Sicilia ha aderito alla piattaforma online di Poste italiane, oltre che al portale informativo CostruireSalute. Qui è presente una scheda dedicata alla prenotazione e, nella sezione Io mi vaccino, la guida più completa e aggiornata su tutto ciò che riguarda la vaccinazione: le categorie in lista, i contatti di tutti i centri e gli hub più vicini attivati, fino alle risposte alle domande frequenti, dagli effetti collaterali ai comportamenti da tenere anche dopo l’inoculazione. Vi consigliamo di fare sempre affidamento su questo vademecum viste le molte novità continuamente subentranti, in particolare sulle categorie prioritarie. I soggetti attualmente interessati dal piano - over 80, anziani della fascia d’età 70/79 anni, pazienti vulnerabili e personale scolastico - possono prenotare la vaccinazione compilando online la scheda di pre-adesione o chiamando il call center al numero verde 800 009 966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, festivi esclusi.