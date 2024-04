Vendere casa: i passaggi da seguire

La vendita di un immobile deve seguire alcuni passaggi fondamentali, utili per evitare di commettere errori, per trovare rapidamente un acquirente e per ottenere un guadagno adeguato.

Tra i primi passi da compiere rientra la richiesta di una valutazione immobiliare. Questa può essere fatta, in prima battuta, online, ricorrendo a piattaforme specializzate che consentano, in un secondo momento, di entrare rapidamente in contatto con esperti immobiliari locali.

Per richiedere subito una valutazione e trovare agenti immobiliari nella tua zona, clicca qui. Se invece desideri scoprire i passaggi da seguire per vendere casa, continua a leggere questo articolo.

Richiedere una valutazione immobiliare

Come anticipato nell’introduzione, per mettere in vendita la propria casa è necessario, in primo luogo, farla valutare. Questo consente di evitare di proporre l’immobile a un prezzo troppo alto, ritardandone la vendita, o troppo basso.

La valutazione immobiliare può essere effettuata sia online, in totale autonomia e in pochissimi minuti, sia sul posto, grazie all’intervento di un esperto immobiliare. Nel primo caso, non si deve fare altro che connettersi a una piattaforma dedicata, compilare il form in ogni sua parte e inviarlo. Il risultato viene elaborato in pochi istanti e mostrato a video, mentre un report piuttosto dettagliato viene subito inviato alla casella e-mail indicata durante la compilazione. Nel secondo caso, è invece necessario fissare un appuntamento con l’agente immobiliare per un sopralluogo dell’immobile.

È importante ricordare che i due tipi di valutazione sono complementari. Mentre quella effettuata tramite piattaforma online consente di farsi una prima idea circa il valore della casa, quella effettuata da un esperto perfeziona la prima e restituisce un risultato più preciso.

Preparare la casa per il servizio fotografico e le visite

Prima di proporre l’immobile sul mercato, è necessario sistemarlo in modo tale da renderlo più interessante agli occhi dei potenziali clienti.

Alcuni, in questa fase, si limitano a pulire a fondo la casa, mettendo in ordine gli oggetti presenti ed eventualmente dando una mano di bianco alle pareti. Altri invece, per accelerare la vendita e ridurre il rischio di dover trattare troppo sul prezzo di partenza, scelgono di ricorrere a un servizio di home staging.

Pubblicizzare l’immobile

Terminata la sistemazione dell’immobile, è possibile passare alla pubblicizzazione della casa.

Per rendere gli annunci quanto più possibile efficaci, è importante:

- scrivere testi dettagliati, ricchi di informazioni e, soprattutto, veritieri;

- scattare fotografie accattivanti, capaci di mostrare i pregi dell’immobile, senza però celarne i difetti;

- inserire tutti i dati della casa, come la metratura, la classe energetica e via dicendo.

Mettere in ordine i documenti

I documenti necessari per vendere un immobile sono numerosi. Prepararli in anticipo, magari ancora prima di rivolgersi all’agenzia che si occuperà della vendita, permette di rendere tutto il processo più veloce.

Tra quelli richiesti, oltre alla carta di identità, al codice fiscale e al certificato di stato civile del proprietario dell’immobile, rientrano la planimetria catastale, la visura ipotecaria, l’APE, il certificato di abitabilità e quello di conformità degli impianti.

Organizzare le visite

Dopo la pubblicazione degli annunci, si inizieranno a ricevere le prime telefonate. Naturalmente, se ci si appoggia a un’agenzia immobiliare, sarà questa a venire contattata e a fissare gli appuntamenti per far visitare l’immobile ai potenziali acquirenti.

Laddove si vivesse ancora nella casa messa in vendita, sarebbe opportuno prendere anticipatamente accordi con l’agente che si occupa della vendita e stabilire giorni e orari da destinare alle visite, così da renderle più agevoli.

Le fasi finali

Se la casa è stata preparata e presentata nel modo migliore, nonché pubblicizzata attraverso i canali giusti, le proposte di acquisto non tarderanno ad arrivare.

Nel momento in cui si riceve una proposta convincente, è possibile accettarla e passare alla fase successiva, ossia il contratto preliminare. La stipula di questo contratto, non obbligatorio, può avvenire per scrittura privata o tramite atto notarile.

Il passaggio effettivo di proprietà avviene nella terza fase, ossia alla firma del rogito, il contratto redatto da un notaio.