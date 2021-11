Vincenzo Bramanti direttore Laboratorio di Analisi ospedale Maggiore

Modica - La Direzione Strategica Aziendale, a seguito di procedura selettiva, ha conferito al dott. Vincenzo Bramanti l'incarico quinquennale di direttore del Laboratorio Analisi del P.O. “Maggiore” di Modica.

Vincenzo Bramanti, classe 1974, laurea inScienze Biologiche conseguita nel 2003 Università di Catania, Specializzazione in Biochimica clinica e Biologia molecolare conseguita nel 2008 - Università di Messina. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi.

Intensa l’attività come Ricercatore all’Università di Catania, prima di rivestire il ruolo di Dirigente Biologo di Patologia Clinica nel Servizio Sanitario Regionale -SSR: prima, Assegnista di Ricerca - facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania, quindi Dottorato Internazionale di Ricerca in “Neurobiologia” ciclo XXVIII- Università di Catania. Cultore della Materia “Biochimica e Biologia Molecolare” corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, in Chimica Biomolecolare.

Ha svolto intensa attività didattica nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, in Infermieristica e in Scienze Infermieristiche e ostetriche. Componente ufficiale delle Commissioni d’esami dei suddetti Corsi di Laurea, S.S.D. BIO/10 Biochimica.

Ha partecipato a numerosi Congressi Scientifici in qualità di Relatore. Numerosi i premi conseguiti in ambito Scientifico. Componente di alcune Società Scientifiche del settore e membro dell’Editorial Board di n. 14 Riviste Scientifiche Internazionali. Svolge intensa attività di Revisore (Reviewer) di n. 10 Riviste Scientifiche Internazionali.

Intensa l’Attività Scientifica nell’ambito delle diverse linee di Ricerca.

Primo autore e co-autore di n.32 pubblicazioni scientifiche in extenso in lingua inglese, su riviste Scientifiche Internazionali ad alto impact factor, consultabili sulle comuni banche dati internazionali.

Primo autore e co-autore di n. 41 abstracts di comunicazioni scientifiche a Congressi nazionali ed internazionali. Alto l’indice di citazione personale.

Tale intensa attività in ambito Accademico è culminata, nell’anno 2017, con il conseguimento della prestigiosa A.S.N. Idoneità Nazionale a Professore Universitario II Fascia, nel settore concorsuale 05/e1 S.S.D. BIO/10 Biochimica Generale, Titolo rilasciato dal M.I.U.R. - Ministero Istruzione Università e Ricerca).

In ambito ospedaliero, nel 2016 inizia la sua carriera di Dirigente Biologo nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti - “Villa Sofia-Cervello” di Palermo nella UOC di Microbiologia e Virologia, sez. Immunologia infettiva.

Nel 2017-2018 ha lavorato come dirigente Biologo nel Laboratorio Analisi I - Laboratorio Certificato ISO 9001/2015 - dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, DEA di II livello, per approdare poi in ASP Ragusa nel 2018.