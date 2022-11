Wind Tre down, non funziona la rete fissa e mobile. Anche a Ragusa

Ragusa - Disservizi e problemi diffusi oggi 30 novembre 2022 per alcuni clienti Wind Tre, che risulta down e non funziona sia per quanto concerne la rete mobile che per quella fissa.

I primi disservizi sono stati segnalati alle 9 in alcune zone d'Italia ma i malfunzionamenti sono aumentati nel corso della mattinata. Le prime segnalazioni da nel Sud Italia: Crotone, Ragusa, Caserta e Palermo. I problemi riscontarti sono diversi: dall'impossibilità di telefonare e di ricevere chiamate, all’assenza di connessione Internet. Su alcuni smartphone è comparsa la scritta “chiamate in entrata bloccate”, ma si tratta di problemi di rete. Wind Tre non ha ancora diramato alcuna comunicazione sui disservizi.