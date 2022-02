Colesterolo alto, come e quanto tempo per abbassarlo?

Questo disturbo, che aumenta il rischio di malattie gravi come infarto ed ictus, riguarda quasi il 38% degli italiani . Colesterolo alto come abbassarlo, scopriamo le sette cose che ci aiutano e in quanto tempo per abbassarlo? Scopriamo le risposte

Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo? Associando ai farmaci un corretto stile di vita non si dovrà aspettare molto per vedere i primi effetti positivi

Si parla di colesterolo alto quando i livelli di grassi "cattivi" nel sangue o colesterolo LDL superano i 200 milligrammi per decilitro (mg / dl). Un eccesso di lipidi nel flusso circolatorio può provocare la formazione di placche nelle arterie (aterosclerosi) che aumentano sensibilmente il rischio di malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Esistono diversi strumenti per combattere il colesterolo alto e alcuni più di altri sono efficaci e veloci per abbassarlo.

Colesterolo alto, quanto tempo per abbassarlo?

Il metodo più rapido per ridurre il colesterolo alto è quello di assumere appositi farmaci come le statine, che possono essere prescritte anche dal medico di base e che secondo alcuni studi riducono il rischio di tumore alla prostata. I tempi per vedere i primi effetti positivi sono di poche settimane e l'entità della riduzione è nettamente superiore a quella che si sperimenta cambiando stile di vita.

Gli esperti comunque consigliano di associare ai farmaci anche alcune abitudini più salutari. La prima cosa è eliminare fumo e l'assunzione eccessiva di alcolici. Altrettanto importante la dieta. Dalla tavola bisogna cancellare prodotti ricchi di grassi come carne rossa, latticini non magri, uova e prodotti confezionati "junk food". L'assunzione di grassi saturi non dovrebbe superare il 5-6% dell'apporto calorico giornaliero. Al contrario si consiglia di seguire una dieta vegetariana. Uno studio pubblicato si Nutrition Reviews afferma che chi segue un regime alimentare basato solo su frutta e verdura può ridurre i livelli di colesterolo alto del 28,6% in appena 4 settimane.

Alimenti particolarmente adatti allo scopo sarebbero le verdure ricche di fibre e steroli o fonti proteiche come noci e soia.

Alla dieta per il colesterolo alto si deve poi associare anche esercizio fisico giornaliero, che riduce il grasso in eccesso e migliora la salute del cuore.

Colesterolo alto : 7 cose da fare per abbassare il colesterolo in 30 giorni

I veri cambiamenti, se seguiamo queste linee guida, verranno notati già a 30 giorni. Tuttavia, sarà a 3 mesi che i nostri livelli di colesterolo potranno raggiungere parametri più sani che sono già entro i limiti normali.

1. Scegli bene il tipo di grasso

Cibi per il colesterolo alto

I grassi saturi aumentano il colesterolo cattivo, o LDL, così come il rischio di sviluppare malattie cardiache e ictus.

Dobbiamo dimenticarci dei fritti, dei prodotti da forno (torte, pasta sfoglia, pizze surgelate, biscotti…).

Dobbiamo abituarci a leggere le etichette degli alimenti.

Tuttavia, non si tratta di escludere tutti i tipi di grassi. Dobbiamo optare per quelli più salutari, come quelli offerti da avocado, olio d’oliva, noci, salmone…

2. Cammina ogni giorno per mezz’ora

Riserva mezz’ora per te durante tutta la giornata. Indossa scarpe comode e cammina a passo svelto per 30-40 minuti, senza fermarti a riposare. Questo aiuterà il sangue a ossigenarsi, il cuore a pompare meglio, il cervello a ottenere una buona dose extra di endorfine e sostanze nutritive e ad abbassare i livelli di colesterolo.

3. Sì a un bicchiere di succo di limone al giorno

I limoni sono ricchi di vitamina C e flavonoidi, una classe di composti che hanno un sapore amaro e, a loro volta, forniscono grandi benefici per la salute. Secondo la saggezza popolare, se ci abituiamo a bere quotidianamente il succo di limone, i suoi composti naturali agiranno come una vera e propria “terapia” complementare ideale per ridurre il livello di colesterolo totale.

4. Aumenta l’assunzione di fibre

Gli alimenti come i semi oleosi, l’avena, le lenticchie, le mele, le prugne, la papaia e la frutta in genere sono ricchi di fibre solubili, molto adatte all’organismo. Né possiamo dimenticare che la fibra ci dà sazietà. Pertanto, eviteremo di fare spuntini tra i pasti e potremo prenderci più cura di noi stessi.

5. Sì al pesce azzurro quattro volte a settimana

Il pesce azzurro è ricco di acidi grassi omega 3, ideali per abbassare il colesterolo e prendersi cura della salute generale. Salmone selvatico, tonno, pesce azzurro e sardine sono tra i più consigliati.

6. Meno sale e più spezie

Hai già provato a mangiare cibi a basso contenuto di sale, ma realizzati con deliziose spezie ed erbe aromatiche? E se invece di aggiungere sale ai nostri pasti aggiungessimo un po’ di aglio in polvere, zenzero, pepe, prezzemolo, origano o curcuma? Riducendo l’assunzione di sale, non solo guadagnerai salute, ma potrai prevenire o contrastare molti disturbi, come la ritenzione di liquidi, nonché il peggioramento di qualsiasi problema di salute già presente, come i livelli di colesterolo alti.

7. Rilassarsi

Lo sapevi che quando trascorriamo lunghi periodi di stress e ansia, il colesterolo può salire alle stelle? Secondo questi studi, lo stress emotivo comporta dei cambiamenti metabolici che influiscono sulla salute cardiovascolare e il colesterolo è una delle sue conseguenze più note. Impariamo quindi a gestire queste fonti di stress, impariamo a rilassarci praticando yoga…

Come abbiamo visto, combattere il colesterolo non richiede grandi cose, ma azioni e abitudini sane e coerenti nel quotidiano. Inizia con l’alimentazione, eliminando i cibi dannosi, ovvero quelli zuccherini e ricchi di grassi saturi. Vale la pena tenerne conto per guadagnare salute e, naturalmente, sentirsi meglio.