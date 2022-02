Dieta: cosa mangiare per ridurre il rischio di ictus?

Prevenire un ictus è possibile, seguendo una dieta equilibrata, controllando lo stress e mantenendo una vita attiva L’ictus è una malattia neurologica purtroppo molto diffusa e le cause sono molteplici, eppure per ridurre il rischio di contrarre questa malattia il cibo che mangiamo può fare la differenza, in particolare uno. L’ictus è una condizione che si manifesta quando una scarsa quantità di sangue arriva al cervello e ciò provoca di conseguenza la morte delle cellule.

Le cause principali dell’insorgenza di ictus sono la pressione alta, il fumo, l’obesità, il diabete mellito e il colesterolo alto. Da ciò si può dedurre che per mettere in atto una buona prevenzione può essere utile seguire una corretta alimentazione e condurre una vita sana.

A tavola più frutta e verdura. E meno alimenti di origine animale. La «difesa» dall'ictus cerebrale sembra passare da qui, dalla riscoperta della dieta mediterranea. Questo è quanto si evince da uno studio pubblicato sull'European Heart Journal, condotto coinvolgendo quasi 420mila persone.

La ricerca, spiegano gli stessi autori, è di tipo osservazionale. Suggerisce cioè un'associazione, senza confermare un nesso di causalità diretta. Ma vista l'ampiezza del campione composto per studiare le conseguenze delle scelte alimentari sul rischio cerebrovascolare, le conclusioni non sono da trascurare.

Soffermiamoci sull’alimentazione e su quali possono essere i cibi maggiormente indicati per ridurre il rischio di ictus.

L’ictus rappresenta la seconda causa di morte al mondo, ecco perché fare prevenzione è importante. Esistono due tipologie di ictus: quello ischemico e quello emorragico. Il primo è anche quello più frequente (85% dei casi) e si manifesta quando un grumo di sangue impedisce che il questo arrivi al cervello.

Il secondo, invece, si verifica quando nel cervello si rompe un vaso sanguigno. In questo modo si crea una fuoriuscita di sangue che va a danneggiare il tessuto cerebrale. In questo caso l’insorgenza è minore, circa il 15%. Tornando a parlare di prevenzione, la Stroke Association, associazione benefica che supporta la prevenzione dell’ictus, ha divulgato alcuni suggerimenti sui cibi da prediligere per ridurre il rischio di ictus.

A quanto pare piccole quantità di proteine al giorno possono fare la differenza. E queste si possono ritrovare in alcuni cibi come pesce, carne, fagioli, legumi e latticini (quindi formaggio, uova e latte). Tra questi alimenti, però, il pesce è quello privilegiato dall’associazione. La quale consiglia di assumere qualsiasi tipo di pesce almeno una volta al mese, con una media di una o due porzioni a settimana.

1. Le carote

frullato di carote per prevenire un ictus

Secondo uno studio realizzato nel 2008 dall’Università di Harvard (Stati Uniti), mangiare 5 carote alla settimana potrebbe ridurre il rischio di soffrire di ictus del 50%.

Anche se non si tratta di un dato certo, non bisogna dimenticare le proprietà di questa verdura, ricca di antiossidanti, che evitano che si formino coaguli nelle arterie e che favoriscono la circolazione sanguigna. Vale la pena mangiare spesso le carote.

2. Cavoletti di Bruxelles

I cavoletti di Bruxelles sono ricchi di potassio e di acido folico, elementi fondamentali per evitare il colesterolo, l’accumulo di grassi nelle arterie e per eliminare le tossine attraverso l’urina.

3. L’avocado

avocado a metà

E’ sufficiente mangiare mezzo avocado al giorno: è ricco di acidi grassi benefici per il nostro cervello come l’omega 3, che previene l’ossidazione cellulare e l’invecchiamento prematuro. Ricordate…mezzo avocado al giorno!

4. I pomodori

I pomodori sono un cocktail naturale di antiossidanti come il licopene, ottimo per prevenire gli ictus grazie alla sua capacità di ridurre la pressione arteriosa e facilitare la circolazione sanguigna. Tutto dovuto ad una sostanza chiamata omocisteina, relazionata a una maggiore probabilità di soffrire di ictus.

5. Sardine all’olio d’oliva

pane condito a fette

L’ideale è consumarle una o due volte alla settimana. Perché? Sono un tesoro naturale di grassi salutari, calcio e vitamina D. Proteggono il nostro cervello, anche se dovete tenere in considerazione che una volta aperta la latta, se non le consumate tutte, dovete trasferirle in un altro contenitore, ad esempio di vetro o di plastica (no metallo).

6. Melone e cocomero

Entrambi questi frutti sono ricchi di acqua, minerali, antiossidanti e sono, inoltre, poveri di sodio, perfetti per ridurre il colesterolo ed evitare problemi come l’arteriosclerosi. Non dubitate e mangiatene una tazza al giorno.

7. Tè verde

tè verde

Non dovete mai rinunciare ad un ottima tazza di tè verde al giorno. Si tratta di una fonte naturale di antiossidanti, polifenoli, essenziale per ridurre il colesterolo e lottare contro l’invecchiamento cognitivo. Per usufruire al massimo dei benefici del tè verde e delle sue proprietà, ricordate di assumerne una tazza 20 minuti dopo i pasti.

8. Avena

Assunta a colazione, l’avena ci aiuta a ridurre i livelli di zucchero nel sangue e a mantenere nei limiti i livelli di colesterolo cattivo o LDL. Inoltre non bisogna dimenticare che è particolarmente indicata per ridurre lo stress e che apporta incredibili nutrienti per la nostra salute cerebrale, come lo zinco e il ferro. Cosa ne dite di iniziare oggi stesso ad assumere una buona tazza di avena?