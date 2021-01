Dieta per dimagrire: la nuova dieta Mediterranea 2021, menù settimanale

La nuova dieta mediterranea che da dieci anni è entrata nel 2010 tra i Patrimoni Culturali Immateriali dell'Umanità Unesco, per la scienza, è il modello alimentare più sano al mondo.

La Dieta mediterranea per dimagrire, menu settimanale da 1200 calorie è un regime alimentare sano ed equilibrato da seguire per tutta la vita. Ciò significa che la nostra dieta mediterranea non solo è efficace dal punto di vista dimagrante ma anche funzionale per chi vuole seguire uno stile di vita salutare. Le ricette che l'hanno resa celebre aiutano a prevenire malattie cardiovascolari e tumori. Rispettando profondamente la natura.

Dieta mediterranea 2021: cos'è e perché funziona?

Che cos'è la dieta mediterranea 2021 ? La dieta mediterranea, è un regime alimentare caratteristico delle popolazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo quindi dell'Italia, Grecia, Spagna e Africa Magrebina. Ciò che rende questo stile di vita sano ed equilibrato dal punto di vista nutrizionale è soprattutto l'uso dell'olio di oliva, un olio di origine vegetale che se utilizzato in modeste quantità apporta calorie di qualità.

I grassi contenuti nell'olio di oliva, infatti, sono quelli più digeribili rispetto a quelli di origine animale e vegetale, inoltre è ricco di antiossidanti che riducono l'invecchiamento cellulare ed è privo di colesterolo.



Oltre che sull'olio di oliva, la dieta mediterranea si basa anche sul consumo di tutti i principi nutritivi sani come: proteine animali, meglio carne bianca e poco carne rossa, pesce, latte e latticini in modeste quantità, carboidrati con pasta, riso, cereali e pane, tanta frutta e verdura fresca di stagione almeno 5 porzioni al giorno, legumi, fibre e sali minerali. Per cui un regime alimentare sano ed equilibrato della dieta mediterranea è costituito da tutti questi alimenti che si alternano di giorno in giorno con un apporto calorico di circa 2000 calorie al dì suddivise tra colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Nel menù della dieta mediterranea 2021 è inoltre previsto un bicchiere di vino rosso a pranzo e a cena, ottimale per la circolazione del sangue al mente mentre i dolci da forno e al cucchiaio sono riservati solo nelle occasioni speciali e per il pranzo domenicale.

Dieta mediterranea dimagrante: menu settimanale da 1200 calorie

La dieta mediterranea dimagrante 1200 calorie è un regime alimentare dietetico ottimale per chi deve dimagrire velocemente dopo le vacanze o per mantenere il peso ideale raggiunto. Innanzitutto, diciamo che la dieta mediterranea è uno stile di vita che può essere seguito sia da adulti che da bambini e anziani, ovviamente, modificando le quantità e le calorie in base alle proprie esigenze e fabbisogni, perché è una delle poche diete in grado di nutrire il corpo umano senza rischi di carenze alimentare o disfunzioni causate dalle diete iperproteiche come la dieta Dukan.

Dieta mediterranea dimagrante 1200 calorie menu settimanale:

Un esempio di menù settimana e tipo di dieta mediterranea dimagrante da 1200 calorie potrebbe essere il seguente:

Colazione dieta mediterranea menù settimanale a colazione non più di 240 calorie, scegliere tra:

200 ml di latte scremato (60 calorie) + 1 caffè (6 calorie) con 1 cucchiaino di dolcificante ( 5 grammi di fruttosio 20 calorie) = 86 calorie, 1 tazza di tè con succo di limone e 1 cucchiaino di dolcificante (23 calorie) + un vasetto di Yogurt magro da 125 grammi (36 calorie) = 59 calorie.

Più un alimento, a scelta tra: 2 fette biscottate con marmellata ( 112 calorie), 30 grammi di pane integrale con 30 grammi di marmellata (69 calorie + 76,5 calorie = 145,5 calorie), 30 grammi di cereali tipo Fitness Nestlè 108 calorie, 1 banana (70 calorie) o 1 mela (86 calorie).

Da sapere: E' importante non superare le 240 calorie a colazione e mantenere il giusto equilibrio di proteine, carboidrati e grassi.



Dieta mediterranea dimagrante 1200 calorie menù settimana tipo a Pranzo non più di 480 calorie:

1 panino integrale (100 grammi) 230 calorie, Prosciutto crudo magro 40 grammi: 63,6 calorie, Scaglie di parmigiano 30 grammi: 112,2 calorie , 1 arancia media: 74 calorie

oppure: 1 panino integrale 100 grammi: 230 calorie; Tonno all'olio sgocciolato 50 grammi: 96 calorie; Pomodoro ciliegino 100 grammi: 20 calorie; Olio di oliva extravergine 1 cucchiaino 45 calorie; 200 grammi di melone: 60 calorie.

oppure: 1 panino integrale 100 grammi: 230 calorie; Mozzarella di bufala 50 grammi 144 calorie; Pomodori ciliegino 100 grammi: 20 calorie; Olio extravergine di oliva 45 calorie; Kiwi 100 grammi 40 calorie.

Dieta mediterranea dimagrante menú tipo per lo spuntino o merenda da 60 calorie: 400 grammi di cocomero; 200 grammi di melone; 150 grammi di ananas; 130 grammi di mandarini; 140 grammi di pere; 100 grammi di cachi; 1 yogurt magro light da 125 grammi.



Dieta mediterranea dimagrante 1200 calorie menù settimana a cena non più di 360 calorie: Pasta (60 grammi pesate a crudo) 219 calorie condita 100 grammi di Pomodorini freschi (20 calorie) 1 cucchiaino di 5 grammi di parmigiano (18,5 calorie) = 254,5 calorie. Alle calorie da assumere a cena mancano 105,5 calorie per cui scegliere un frutto, oppure, il pane.

Minestrone di verdure con 50 g patate, 20 g fagioli, 25 g piselli freschi, 40 g bietola 40 gr., 20 g carote, 20 g sedano, 20 g fagiolini, 20 g pomodoro,20 g cipollotto, 30 cl brodo vegetale, 10 g olio d'oliva = 244 calorie per porzione. Mancano quindi 116 calorie per arrivare alle 360 consentite.

Fettina di vitello ai ferri 200 grammi: 214 calorie + Peperoni 200 grammi conditi con 1 cucchiaino di olio extravergine: 44 calorie + 45 calorie = 89 calorie. Calorie totali = 303 calorie aggiungere quindi un frutto da 60 calorie.