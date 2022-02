Tisana al finocchio: proprietà e benefici

Scopriamo insieme le proprietà e i benefici della tisana al finocchio.

Tisana al finocchio, un aiuto naturale soprattutto in caso di difficile digestione, gonfiore e crampi addominali. Scopriamo tutte le proprietà di questa bevanda, come prepararla al meglio ma anche le possibili controindicazioni. La tisana al finocchio, oltre che ad essere drenante, è super alleata per ritrovare il peso forma prima dell’estate. Per la sua preparazione si utilizzano i semi

Una tazza di tisana al finocchio, che si realizza solitamente con i semi di questa pianta ma si può preparare anche con le foglie fresche o il bulbo, può aiutare il nostro benessere in molte situazioni.

Ciò è dovuto al fatto che il finocchio è ricco di una serie di principi attivi dal potere digestivo e carminativo ma anche alla presenza di sostanze chimiche simili agli estrogeni che gli donano proprietà interessanti in particolare per le donne.

La tisana al finocchio è una bevanda naturale dagli innumerevoli benefici, soprattutto per la digestione. I suoi effetti nel calmare lo stomaco, sgonfiare l’addome e migliorare le funzioni intestinali l’hanno resa molto diffusa. Conosciuto con il nome scientifico di Foeniculum Vulgare, quest’ erba è comune soprattutto nella regione del Mediterraneo. Nel passato il finocchio era ampiamente utilizzato nella medicina tradizionale cinese, ma di recente è diventato popolare anche in occidente come rimedio naturale e impiego nelle diete dimagranti. In particolare, era usato per facilitare il processo digestivo e i semi di finocchio venivano masticati prima e dopo il pasto per migliorare l’efficienza della digestione. La tisana al finocchio si ottiene polverizzando i semi di finocchio e mettendoli in infusione in acqua bollente. Il risultato è una bevanda dal sapore unico e delicato che aiuta il corpo in tanti modi.

Tisana al finocchio, panacea contro tutti i mali: scopriamo le proprietà e i benefici

Grazie alla concentrazione di anetolo, estragolo, fitonutrienti, minerali, vitamine e oli volatili, la tisana al finocchio è benefica per numerosi aspetti:

1. La tisana al finocchio, calma lo stomaco

Placare lo stomaco e gli altri organi è importante per l’eliminazione dell’infiammazione e per curare lo stomaco. I naturali composti “calmanti” della tisana al finocchio possono aiutare a ridurre gli spasmi nell’intestino e nelle altre parti del corpo, riducendo gli ormoni dello stress (cortisolo) e migliorando il funzionamento dell’intero sistema.

2. Benefica per il gonfiore e per la flautolenza

Gli effetti antinfiammatori e carminativi possono prevenire la formazione di gas intestinale, eliminando gonfiore e crampi, velocizzando il processo della digestione e assicurando il massimo assorbimento dei nutrienti.

3. Potenzia il sistema immunitario

La pianta del finocchio ha numerosi effetti antibatterici, antisettici e antifungini che la rendono un eccellente stimolante del sistema immunitario.

Depurativa: la tisana al finocchio purifica il sangue e sostiene i reni migliorandone la funzione e prevenendo i calcoli.

Per il benessere del cavo orale: il finocchio può alleviare le infiammazioni delle gengive e trattare il problema dell’alitosi, grazie alla proprietà antibatterica di alcuni suoi principi attivi.

4. Prevenire malattie: questa tisana aiuta a prevenire l’insorgere dei sintomi del raffreddore, aiuta ad alleviare il mal di gola e la maggior parte dei problemi del tratto respiratorio superiore eliminando la congestione e l’eccesso di catarro.

5. Aiuta nel controllo del peso

La tisana al finocchio aiuta a perdere peso promuovendo la minzione, vale a dire elimina ritenzione idrica e gonfiore. Per questo motivo è utile assumerla con regolarità almeno un paio di volte al giorno. Infatti, una delle più importanti funzioni della minzione è, non solo liberare dalla fastidiosa pressione che si ha livello dell’addome, ma anche, eliminare l’eccesso di tossine estratte da sangue e reni.

6. Ritenzione idrica e perdita di peso: la tisana al finocchio aiuta a ridurre la ritenzione idrica e bruciare i grassi più velocemente regolando anche l’appetito. Si tratta quindi di una bevanda spesso consigliata a chi vuole perdere un po’ di peso.

7. Bilancia gli ormoni

Quando si parla di proteggere la salute dell’apparato riproduttivo femminile, poche erbe sono importanti come il finocchio. I composti della tisana al finocchio hanno qualità simil-estrogene, che alleviano i sintomi del ciclo, regolano gli ormoni e stimolano la produzione di latte materno durante l’allattamento.

Tisana al finocchio: Come utilizzarla e quanta berne?

Generalmente si consiglia di assumere dalle 2 alle 4 tazze al giorno di tisana al finocchio. Se si vogliono trattare problemi di tipo gastro intestinale sarebbe bene berla dopo i pasti principali, negli altri casi si può sorseggiare in qualsiasi momento della giornata.

Vi è anche un utilizzo esterno di questa tisana che può essere utile ad esempio per fare degli impacchi su occhi gonfi e stanchi. In questo caso basta immergere un batuffolo di cotone nell’infuso leggermente tiepido e lasciarlo in posa sopra le palpebre per 10 minuti. Questo contribuirà a ridurre il gonfiore e a trattare eventuali infezioni oculari come la congiuntivite.

E’ consigliata a bambini e neonati?

Sul fatto di dare o meno qualche cucchiaino di tisana al finocchio ai neonati in caso di coliche ci sono ancora pareri discordanti. Infatti, se da una parte il finocchio aiuta a distendere l’intestino ed eliminare i gas che infastidiscono i più piccoli, dall’altro aggiungere bevande che non siano il latte può compromettere l’allattamento al seno o dare un senso di pienezza ai bambini che invece dovrebbero assumere tutti i nutrienti contenuti nel latte.