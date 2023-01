4 morti Covid nel ragusano il 12 gennaio

Ragusa - Quattro persone morte per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano malgrado il calo dei contagi certificato dal report Asp del 12 gennaio. I morti salgono, quindi, a 662, e salgono anche i ricoveri in ospedale. I positivi, in totale, sono 736: 686 si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Comiso e Vittoria.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 12 Acate, 10 Chiaramonte, 46 Comiso, 11 Giarratana, 32 Ispica. 143 Modica, 4 Monterosso, 48 Pozzallo, 243 Ragusa, 15 Santa Croce Camerina, 24 Scicli, 98 Vittoria.