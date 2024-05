Cade da un cestello, rovina da altezza di 6 metri, elisoccorso

Ispica - Un incidente sul lavoro si è verificato a Ispica, dove un uomo, mentre si trovava sul cestello per effettuare dei lavori di manutenzione è precipitato al suolo da circa sei metri di altezza. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza del 118, i cui sanitari viste le condizioni del ferito hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l'uomo in ospedale a Catania.

Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente i carabinieri della locale stazione per appurare eventuali responsabilità. L'incidente in via De Cristoforis, traversa di via Roma.