Chi era Selma El Mouakit, la ragazza di 20 anni morta col nipotino

Sciacca - Doveva essere una serata gioiosa di ritorno a Palermo. Un sabato sera passato in famiglia poi trasformato in tragedia. A perdere la vita, nel sinistro sulla statale 624 Palermo-Sciacca nelle prime ore della scorsa domenica, 23 giugno, Selma El Mouakit di 20 anni e il piccolo Abd Rahim Gharsalla di appena 16 mesi.

Alla guida dell’auto c’era la madre del bambino, Miriam Janale, 23 anni, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Anche una quarta passeggera, Chiara Irmana, 21 anni, è rimasta ferita.

La famiglia, di origine marocchina ma da generazioni residenti a San Giuseppe Jato, è molto conosciuta e stimata in paese. La cognata di Miriam Janale, nonché zia del piccolo Rahim di appena 16 mesi, Selma El Mouakit, è una delle giovani vittime sbalzate fuori dall’abitacolo la notte tra il 22 e il 23 giugno. Ventitré anni e tutta la vita davanti. La ragazza, era nata Partinico e si era diplomata lo scorso anno presso l’istituto tecnico “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, piena di vita e con un grande cuore. Trasferita e cresciuta poi a San Giuseppe Jato in una famiglia di origine marocchine, ma profondamente legata alla comunità locale, Selma rappresentava l’immagine di una gioventù multiculturale e integrata.