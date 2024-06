Incidente, muoiono la zia di 20 anni e il nipotino di 16 mesi

Sciacca, Agrigento - Insieme a loro viaggiavano altre due ragazze, una di 23 anni e una di 21: una delle due è ricoverata in prognosi riservata. Uno schianto mortale, sembra al momento che sia stata coinvolta soltanto la loro auto.

Alla guida ubriaca

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente era ubriaca. Lo schianto, sulla Palermo-Sciacca è stato fatale. Ma nell'incidente, gravissimo, a rimetterci sono stati una donna di 20 anni ed un bimbo, di soli 16 mesi. Secondo le ultime ricostruzioni sarebbero stati “Sbalzati fuori dal parabrezza”.

La donna alla guida, secondo i carabinieri, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Tutte le persone coinvolte nell'incidente erano a bordo di una Fiat Punto.

Chi sono le due vittime: Selma ed il piccolo Rahium

Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. Ma sulla vettura c'erano anche Miriam Janale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni: entrambe sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata. Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico. L'Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada, tra le uscite di Altofonte e Giacalone, per consentire alle forze dell'ordine i rilievi di rito.