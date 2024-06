Incidente sulla Catania-Siracusa, c'è l'elisoccorso

Augusta, Siracusa - Quattro mezzi sono stati coinvolti in un incidente a catena in una galleria sulla Catani-Siracusa, all’altezza dello svincolo per Brucoli. Non si sa ancora molto dell’incidente, ma ci sarebbero dei feriti, tanto che il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire l’intervento dell’elisoccorso.