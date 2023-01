Covid, nel Ragusano giù i contagi, su i morti

Ragusa - Ancora un decesso per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti sale a 672. A questo dato si contrappone il calo dei contagi con numeri poco credibili, segno che i tamponi effettuati sono davvero pochi o vengono fatti esclusivamente a casa e, quindi, non risultano nelle comunicazioni ufficiali. I positivi, nel report Asp del 19 gennaio, sono 292: 259 si trovano in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 2 Acate, 13 Chiaramonte Gulfi, 16 Comiso, 5 Giarratana, 16 Ispica, 49 Modica, 0 Monterosso, 11 Pozzallo, 85 Ragusa, 11 Santa Croce Camerina, 16 Scicli, 35 Vittoria.