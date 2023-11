Ex marito la perseguita e minaccia: arrestato a Ragusa

Ragusa - Ne voleva controllare i movimenti, le abitudini, le frequentazioni. Lei ne aveva denunciato già le ossessioni, aveva chiesto la separazione. Non era piu' amore. Il tribunale era intervenuto alla fine del 2022 già con un provvedimento di urgenza pronunciando la separazione ma lui non ha desistito nelle sue ossessioni, ha continuato a perseguitarla. La ex moglie continua a vivere nella paura, per i pedinamenti e gli inseguimenti, per le parole offensive, per le minacce. Quello che era stato suo marito, la considera una 'cosa sua', una 'sua proprieta'' esclusiva, chiede ai figli dove va, con chi, quando esce, quando torna. Ha continuato a seguirla dovunque. L'ultimo episodio qualche giorno fa. L'ha incontrata per strada e l'ha seguita ancora, come l'estate appena trascorsa, minacciandola di morte. E lei ha ancora denunciato presentando una ulteriore querela. A Ragusa. Giovedì sera l'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Si trova agli arresti domiciliari. Lunedì mattina l'interrogatorio di garanzia.