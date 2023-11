Filiera ittica, se l'alalunga non è tracciata

Pozzallo - I militari della Guardia costiera di Pozzallo impegnati nell’ Operazione su tutto il territorio ibleo, congiuntamente ai veterinari della competente ASP di Ragusa per la parte di competenza, hanno controllato ed ispezionato diversi esercizi commerciali tra cui ristoranti e pescherie, elevando sanzioni amministrative per un importo di 3.000 euro e posto in sequestro circa 200 kg di prodotto ittico vario, privo di tracciabilità.