Incidente Milano dopo la notte Halloween: morti 2 ragazzi di 24 e 26 anni

Milano - Terribile incidente all’alba di mercoledì a Milano. Un violentissimo schianto poco dopo le 5 del mattino ha coinvolto tre auto in viale Forlanini, la strada ad alto scorrimento che porta all’aeroporto di Linate, alla periferia est della città. Un ragazzo di 26 anni, alla guida di una delle vetture, è morto sul colpo. Un altro 24enne, che si trovava sulla stessa auto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele ma è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Tra i feriti, a destare più preoccupazione sono i due trasportati d’urgenza al Policlinico e al Niguarda, anche loro in gravi condizioni.

In base alle primissime informazioni, pare che l’incidente sia avvenuto in due tempi: all’inizio due auto si sarebbero tamponate, quindi una terza che sopraggiungeva avrebbe travolto le persone uscite dagli abitacoli. Sembra, secondo le prime informazioni, che i giovani deceduti stessero rientrando da una festa per la notte di Halloween.