Furgone centra un camion che si era ribaltato, muore 19enne Matteo Urzì

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la mattinata di oggi, alle 6, sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza del chilometro 48 in direzione Messina, dove un ragazzo di 19 anni ha trovato la morte. Un piccolo autocarro carico di prodotti alimentari avrebbe avuto un incidente autonomo mentre percorreva l’autostrada e, a quanto pare, si è ribaltato. Subito dietro è sopraggiunto un furgone che, trovandosi il mezzo al centro della carreggiata lo ha preso in pieno.

A bordo del camioncino viaggiava una famiglia: un uomo, una donna e un figlio. Quest’ultimo, purtroppo, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto: Matteo Urzì il suo nome, 19 anni di età, originario di Piedimonte Etneo. I genitori sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Taormina, dove sono ricoverati in gravi condizioni.

Sull’autostrada A18, nel luogo dell’incidente, posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, con circa 5 chilometri di fila.