Giuseppe Russo morto per il morso di un ragno violino a 23 anni

Bari - Dramma a Collepasso, nel Salento. Morto il 23enne Giuseppe Russo: il ragazzo alcune settimane fa sarebbe stato morso da un ragno violino durante un'attività di giardinaggio. Sull'ipotesi del decesso sono in corso gli accertamenti clinici e investigativi.

Il ragazzo, forse dopo essere stato morso dall'aracnide, ha accusato una lesione alla gamba che lo ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Ricoverato al "Cardinal Panico" di Tricase, le sue condizioni si sono però aggravate nelle ultime 48 ore, tanto da richiederne il trasferimento d'urgenza in ospedale a Bari.

Questa mattina alle 7 purtroppo il suo cuore ha cessato di battere, gettando nello sconforto i genitori, parenti e la comunità di Collepasso che sino all'ultimo aveva sperato in un epilogo diverso. Il sindaco Laura Manta è intervenuta con un messaggio di cordoglio. «Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio. Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi vegliera' su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti». I funerali del ragazzo si svolgeranno domani alle 18 nella chiesa del "Cristo Re".