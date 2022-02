Gli chiedono il green pass, minaccia di darsi fuoco in banca

Favignana, Tp - Un uomo ha minacciato di darsi fuoco all'interno di un istituto bancario, per protestare contro la richiesta di esibire il green pass: è successo lunedì a Favignana. Alla richiesta dei dipendenti di mostragli il certificato verde per poter entrare, il cliente - un 60enne disoccupato, residente nell'isola delle Egadi - ha iniziato a cospargersi di alcool, armeggiando con un accendino e minacciando di incendiarsi. È stato bloccato in tempo dai carabinieri, avvisati dal personale della banca, che lo hanno denunciato alla procura di Trapani per interruzione di un pubblico servizio e altri reati.