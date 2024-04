Incidente autonomo a Scicli, donna contro auto in sosta

Scicli - Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi in contrada Trillalici, ex "strada bianca”. Una Skoda Fabia con alla guida una donna di Scicli si è schiantata contro una Renault Modus in sosta. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 15 e ha provocato il ferimento della guidatrice, soccorsa da un’ambulanza del 118. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale e dei Carabinieri.