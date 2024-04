Il crollo del tetto in classe ad Avola

Avola, Siracusa - Crollo calcinacci dentro una classe dell’Istituto Bianca di Avola. L’incidente è avvenuto ieri mattina fortunatamente prima dell’apertura della scuola all’interno di un’aula a piano terra dell’istituto comprensivo scolastico, dove parte del tetto è venuto giù. Il crollo dell’intonaco è avvenuto quando la classe era vuota. La situazione è sotto controllo, però, per chi lavora nella scuola la paura è stata tanta. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e verificare la tenuta del solaio.

Del fatto sono stati avvertiti i Carabinieri della Stazione di Avola che si sono recati nell’istituto per verificare l’accaduto ed avviare le relative indagini unitamente alla Municipale per comprendere e valutare lo stato di salute dei luoghi. Nel frattempo il dirigente scolastico ha disposto la chiusura dell’edificio e i bimbi giunti a scuola sono stati rimandati a casa, così come il personale. In questo modo le squadre dei vigili del fuoco hanno potuto effettuare gli interventi in sicurezza. Adesso occorrono interventi di manutenzione, a carico del Comune, problemi di sicurezza e di staticità. L’intera classe è stata trasferita in una stanza dell’edificio.