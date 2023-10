Modica, 17enne su Tik ToK: “Ho paura che mia madre venga uccisa da ex"

Modica - "Evitiamo un altro femminicidio”. Irene confessa la sua paura per la mamma su Tik Tok.

"Ho deciso di fare un appello sperando di essere ascoltata da qualcuno”, dice Irene, 17 anni, modicana, figlia di una donna che aveva intrapreso una relazione con un uomo diverso dal padre della ragazza. “Questo è un video diverso da tutti gli altri”. La mamma di Irene da qualche mese riceve ripetute minacce dall’ex compagno. “Il 13 dicembre 2022, è stata aggredita in un bar dal compagno, che non è mio padre – racconta – nonostante abbiamo fatto subito una denuncia e siamo entrate in codice rosso, non hanno fatto nulla. E da quel giorno si sono verificati vari fatti”.

“Ce lo siamo ritrovati sulle scale di casa, chiedeva che la denuncia fosse ritirata. Un altro giorno era in garage e mi chiedeva dove fosse mia madre, posto che la sua auto era lì”. Qualcuno ha anche tentato di entrare a casa della donna e della figlia, forzando la finestra del bagno. “Una sera, invece, sono andate a fuoco le auto di mia madre e di un suo amico, davvero troppe coincidenze – dice Irene – Qualche giorno prima, abbiamo trovato i vetri dell’auto di mamma spaccati”.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha pubblicato un post social: “Sono sicura che quelle della ragazza non sono parole inascoltate – scrive – perché conosco le forze dell’ordine e ho contezza di quanto stanno già facendo in questa difficile vicenda. Da donna, da madre, da sindaco di Modica, le parole di questa ragazza mi angosciano e me le sento addosso. A lei, a sua mamma, la mia totale e concreta solidarietà. Vi dico: non siete sole, non sentitevi sole. Per quanto posso, tutta la mia disponibilità ad aiutarvi".

Ma Irene è in preda all'ansia e al panico:"Abbiamo fatto denunce su denunce, ma non è ancora accaduto nulla. Un giorno accade all’auto, un giorno potrebbe capitare a lei. Faccio questo video per fare in modo che si intervenga prima che accada un altro femminicidio. In Italia, finché non vedono una morte non fanno niente. Chiedo aiuto perché si possa capire questa situazione”. Il sindaco di Modica rassicura: “L’appello di questa coraggiosa ragazza non rimarrà inascoltato. In attesa e nella certezza che il loro incubo, possa presto avere fine”.