Incidente mortale sulla Siracusa-Catania, morto un 32enne

Augusta - Un 32enne ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida dell’auto tra la ex ss114, in zona industriale, e la viabilità asi di contrada San Cusumano, quando – per cause al vaglio degli investigatori – avrebbe perso il controllo del mezzo, nei pressi di una curva. L’auto si sarebbe ribaltata più volte. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 16 di questo pomeriggio. Per lo sfortunato 32enne, originario di Gela, non c’è stato nulla da fare. Sul posto è anche atterrato l’elisoccorso. Ferito un secondo uomo, seduto lato passeggero. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto intervenuti Polizia di Stato, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118.