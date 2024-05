Sabato in Sicilia, quattro incidenti e quattro morti in poche ore

Sabato di sangue sulle strade della Sicilia, dove in tutto si sono verificati quattro incidenti nel giro di poche ore, alcuni anche mortali. È il caso di Racalmuto, nell’Agrigentino, dove un uomo in moto si è schiantato, per cause ancora da chiarire, contro un albero a bordo strada. Per Filippo La Bella – questo il nome della vittima di 46 anni – non c’è stato purtroppo nulla da fare: il suo casco si sarebbe frantumato nell’impatto.

Incidente ad Augusta, morto un 32enne

Sinistro anche nel Siracusano: un’auto si è ribaltata nel tardo pomeriggio sulla statale 114 nel territorio di Augusta. Secondo una prima ricostruzione, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato. Per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare. L’amico è stato invece trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Sinistro mortale a Gela

Sulla strada della zona industriale di Gela, si è verificato un altro incidente mortale col violento scontro tra due vetture. A perdere la vita Domenico Lorefice, 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta, e un giovane di 22 anni, Kevin Provinzano (nella foto), operaio Ergo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine.