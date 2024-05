Tre furti con scasso a tre attività del centro a Scicli

Scicli - Che sia arrivata una brutta partita di droga che sta facendo perdere la testa a più d'uno?

Tre furti con scasso a Scicli nella notte tra giovedì e venerdì ai danni di tre attività commerciali del centro storico. Il bottino complessivo, misero, si aggira sui 300 euro. I malviventi hanno colpito il chioso A Funtana in corso Umberto I angolo via Aleardi, il chiosco di piazza Italia e la pizzeria Busacca di piazza Carmine. In tutti e tre i casi si è trattato di furto con scasso.

Indagano i carabinieri.