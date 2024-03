Incidente, muore a 23 anni Alice Culcasi

Trapani - Si chiama Alice Culcasi la giovane di 23 anni morta questa notte in un incidente stradale in via Virgilio a Trapani. La ragazza ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, una Seat Ibiza, ed è andata a sbattere violentemente contro un albero. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per i primi rilievi e per regolare il traffico e coordinare i soccorsi.

«Ti ricorderò sempre così sorridente. Riposa in pace amica mia, anche se non stavamo più insieme, eri sempre mia amica, avevi una vita avanti ancora. Riposa in pace ti vorrò sempre bene», si legge nel messaggio dell’amica Jessica. “Riposa in pace, non posso crederci ancora”, commenta l’amico Leo.