Incidenti plurimi, 4 morti in 6 mesi nel Ragusano

Ragusa - Al 30 giugno di quest'anno all'Inail risultano 9 incidenti plurimi sul lavoro per un totale di 23 decessi, 15 dei quali stradali: ben quattro di questi sono avvenuti in provincia di Ragusa. I dati dell’Ente si fermano al primo semestre e non tengono conto degli infortuni gravi, che alzano ancora la criticità degli incidenti nel territorio ibleo: solo a luglio sono stati 4 - a Scicli, Modica, Acate, e Chiaramonte Gulfi - nonostante il decremento di casi registrato a livello nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2020.