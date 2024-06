La direttrice del supermercato vieta il bagno alle cassiere, sospesa

Torino - «Avete quattro ore? In quelle ore vi tenete la pipì addosso, voi in bagno non ci andate più». È solo una piccola parte del messaggio che la direttrice di un supermercato ha inviato alle dipendenti. Il negozio in questione è un punto vendita della catena MD di Brandizzo, nel Torinese, e nel mirino ci sono le cassiere. I toni sono duri nel vocale che la direttrice ha inviato ad inizio mese sul gruppo di Whatsapp che utilizza per comunicare con le dipendenti del punto vendita. Un messaggio che doveva rimanere privato, ma è stato diffuso dopo che l’azienda ha ignorato a più riprese le richieste di incontro portate avanti dai sindacati.

L’azienda ha intanto preso le distanze dal messaggio della direttrice, adottando una misura di sospensione nei suoi confronti. Da parte di MD fanno inoltre sapere che la donna, durante un incontro, avrebbe ammesso di aver commesso una sciocchezza e si sarebbe scusata per un comportamento avuto «in seguito ad un momento di nervosismo».