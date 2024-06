Incendio distrugge il ristorante Al Porticello a Sciacca. VIDEO

Sciacca, Agrigento - Un maxi incendio ha provocato gravissimi danni ieri in un ristorante a Sciacca: ad andare a fuoco il locale Al Porticello, in zona Stazzone sul lungomare, dove il fumo ha invaso la strada. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Santa Margherita Belice. In base alle prime informazioni, sarebbe anche esplosa una bombola che i vigili del fuoco avevano poco prima portato via dalla cucina. La deflagrazione ha provocato un fortissimo boato e soltanto per puro caso non si sono registrati feriti. Il calore intenso ha provocato il cedimento del tetto, i danni nel ristorante sono ingenti. Per precauzione è stata disposta l'evacuazione dei locali e della abitazioni vicine al luogo dell'incendio e sono arrivate sul posto le forze dell'ordine. Le alte colonne di fumo nero sono visibili da diverse zone della città.