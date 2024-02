La moto rubata dentro un furgone. Il ladro senza patente e assicurazione

Vittoria - I carabinieri di Vittoria, durante un posto di controllo hanno notato giungere un furgone che, per sottrarsi al controllo, effettuava una manovra repentina accedendo ad una stradina secondaria poco prima di dove erano posizionati gli uomoini del NOR.

I Militari, insospettiti dal comportamento del conducente, hanno deciso di seguirlo e fermarlo per procedere al controllo. I Carabinieri dapprima identificavano il conducente in O.S., trentenne catanese, e successivamente hanno verificato i documenti di circolazione accertando che il conducente era privo della patente di guida ed il veicolo sprovvisto della copertura assicurativa RCA.

Da ulteriori approfondimenti i militari hanno rinvenuto, occultata all’interno del furgone, una moto risultata essere stata rubata a Catania pochi giorni prima, nonché rinvenuto sulla persona del conducente la somma in contanti di circa 2.500 euro di cui lo stesso non sapeva motivarne la provenienza né giustificarne il possesso.

Acquisiti detti elementi, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro della somma di denaro e restituito al proprietario la moto rubata, per poi deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria O.S. per l’ipotesi di reato di ricettazione.