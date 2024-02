Investito su monopattino, muore Lorenzo Isaia: donati gli organi

Catania - Non ce l’ha fatta il 50enne Lorenzo Isaia, rimasto in coma dopo un incidente avvenuto lo scorso 31 gennaio in via Vincenzo Giuffrida, a Catania, investito mentre era bordo di un monopattino.

Lorenzo Isaia, catanese vissuto a Messina per tutta la sua infanzia e adolescenza, è morto dopo 8 giorni di coma. Gli amici e i conoscenti lo ricordano con affetto per il suo forte senso civico e la sua bontà. A seguito dell’impatto, le sue condizioni sono fin da subito apparse gravi.

Per anni era stato una delle anime della Sinistra giovanile. Gli organi di Isaia sono stati infatti donati permettendo così di salvare altre vite.