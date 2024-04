Lite a bordo di un aereo, due donne portate via dalla polizia. VIDEO

Napoli - Due donne si sono azzuffate strappandosi i capelli e urlando poco prima della partenza del volo della compagnia Easyjet da Napoli Capodichino diretto a Ibiza. Le due si sono picchiate e sono dovuti intervenire prima dei passeggeri e poi anche il personale di bordo per riuscire infine a dividerle. L’equipaggio dell’aereo ha chiesto l’intervento della polizia dell’aeroporto che ha accompagnato fuori dal velivolo le due donne. Non sono stati resi noti i motivi della rissa. Subito dopo l’aereo è partito ed è atterrato a Ibiza in orario.