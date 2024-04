Ragusana di 20 anni con pistola e droga arrestata nel mantovano

Cerese, Mantova - I carabinieri hanno arrestato una 20enne al parco pubblico di Cerese: con sé aveva oltre 100 grammi di cocaina, una pistola e 20 cartucce. Allertati, i carabinieri hanno svolto una verifica e nel giro di pochi istanti sono arrivati al parco individuando la giovane. Questa, colta di sorpresa, non ha avuto modo di disfarsi di ciò che aveva con sé, consegnando tutto direttamente nelle mani dei carabinieri.

La giovane, di origine albanese, residente nel Ragusano e domiciliata nei dintorni di Mantova, è stata trovata in possesso di una pistola con matricola parzialmente abrasa e 20 cartucce, 103 grammi di cocaina di cui 50 grammi già pronti in piccole dosi per lo spaccio e 50 grammi di hashish anche questo già suddiviso in dosi, nonché due bilancini di precisione.

Ai carabinieri di Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito e Curtatone, ha consegnato tutta la "merce" ed è stata arrestata. Il processo per direttissima si è concluso con la convalida dell’arresto nonché la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.