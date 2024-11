Muore a 7 anni il figlio della campionessa di aerobica Arianna Ciucci

Macerata - In cielo da ieri brilla una stella in più. E’ quella del piccolo Haron, un bimbo dolcissimo di sette anni, figlio di Francesco Leoperdi e della campionessa di ginnastica aerobica Arianna Ciucci. Il suo cuore ha smesso di battere in tarda mattinata, all’ospedale di Macerata, al cui Pronto Soccorso era arrivato in condizioni gravissime. Il bambino soffriva da tempo di importanti patologie. La situazione è apparsa ai sanitari subito disperata, il piccolo era infatti in arresto cardiaco.

Per salvargli la vita si sono mobilitati tutti.

Sono intervenuti i medici del Pronto soccorso, il cardiologo e l’anestesista. È sopraggiunta anche la primaria dell’unità operativa complessa di Pediatria, la dottoressa Martina Fornaro, a compattare un’equipe che si è prodigata con ogni mezzo, per tentare di strappare alla morte Haron. I sanitari hanno provato l’impossibile per rianimarlo ma purtroppo per il piccolo dai grandi e dolcissimi occhi scuri, non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte si è presto diffusa in città, dove i genitori sono molto conosciuti. La storia di Haron Leoperdi era stata resa nota dalla mamma Arianna, molto nota a Macerata per i suoi allori sportivi nella ginnastica aerobica, già nel 2019, quando Haron aveva appena due anni e quattro mesi. Era sofferente per una condizione che numerosi sanitari di diversi ospedali italiani non erano riusciti a decifrare, una malattia senza una precisa diagnosi che aveva reso la sua esistenza una lotta continua per la normalità. Che tuttavia non aveva scoraggiato la famiglia Leoperdi, rimasta attaccata al filo di speranza di poter risolvere, prima o poi, la situazione.