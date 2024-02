Omicidio a Mascalucia, accoltella genero alla festa di compleanno

Mascalucia, Catania - Omicidio a Mascalucia, nel Catanese. Una festa di compleanno, che doveva essere un momento felice e ricreativo, invece, finisce nel sangue.

La vittima è Vincenzo Rizzotto, accoltellato in una villetta di via Pablo Picasso. Il suocero 60enne, al culmine di una lite per futili motivi, lo fa ferito mortalmente all’addome.

Vana la corsa al Pronto Soccorso del Policlinico, l’uomo è deceduto nel tragitto per raggiungere l’ospedale.

Il parente 60enne, Giovanni Nicolosi, dopo un lungo interrogatorio alla tenenza di Mascalucia, è stato arrestato. Dovrà rispondere di omicidio aggravato.

I fatti da cui trae origine la vicenda si sono verificati nel pomeriggio di ieri, alle ore 18 circa, a Mascalucia, nel corso della festa di compleanno della figlia della vittima per il suo 18esimo anno di età, durante la quale l’arrestato, avrebbe avuto un dissidio con il genero (compagno della figlia), dapprima in casa e proseguita poi nel cortile condominiale, dove al culmine dell’accesa lite, lo avrebbe improvvisamente accoltellato all’addome, per poi rifugiarsi nel proprio appartamento.

Il suocero avrebbe visto litigare la vittima con la figlia e la nipote nella corte dell’edificio, circostanza che lo avrebbe indotto ad armarsi di un coltello da sub (che custodiva in un armadio), con lama di 27 centimetri, e a intervenire nella discussione, degenerata nell’omicidio.