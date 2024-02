Ragusa, due netini sulla Polo Bianca denunciati per truffa specchietto

Ragusa - I Carabinieri della Compagnia di Ragusa, in collaborazione con il 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, nella giornata di venerdì 23 febbraio 2024, hanno messo in atto mirati servizi coordinati di controllo e di prevenzione e repressione dei reati sulle principali arterie di collegamento del capoluogo ibleo.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria una coppia di Noto (un ventiseienne e una ventiquattrenne), per danneggiamento e tentata truffa mediante la cosiddetta tecnica della “truffa dello specchietto”.

I due, a bordo di una Volkswagen Polo bianca in marcia sulla SS 115, avevano tentato di truffare un automobilista lanciando dei sassi sulla fiancata del suo veicolo mentre era in transito, danneggiandolo e successivamente cercando senza successo di costringerlo ad accostare. Fortunatamente il conducente non si faceva circuire ed allertava subito il 112. Tuttavia, poco dopo la coppia tentava un’ulteriore truffa ai danni di un altro conducente, ponendo in essere lo stesso modus operandi e riuscendo questa volta a fermarlo nell'intento di costringerlo a farsi consegnare del denaro. I due venivano però prontamente individuati dalle pattuglie dell’Arma e bloccati.

Condotti presso gli uffici del Comando Provinciale di Ragusa per gli accertamenti di rito, sono stati denunciati per danneggiamento e tentata truffa in concorso e l’autovettura impiegata per commettere i reati è stata sottoposta a sequestro.