È Giuseppe Pirrone la vittima dell'incidente di Taormina

Taormina - È Giuseppe "Beppe" Pirrone la vittima dell'incidente autonomo allo svincolo autostradale di Taormina.

La sua Panda si è schiantata contro il muro della galleria all’altezza dello svincolo di Taormina e per il conducente l’impatto è risultato fatale.

L'uomo aveva 85 anni, era pensionato ed era residente a Roccalumera.

Pirrone era un ex pilota di rally e funzionario di banca in pensione, molto noto non solo nel comprensorio jonico. A breve avrebbe pubblicato un libro con la sua storia da pilota.

La salma è stata portata nella sala mortuaria dell’ospedale di Taormina a disposizione dell’autorità giudiziaria.