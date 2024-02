Pedone investito da un'auto a Modica bassa

Modica - Un uomo di 60 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada nel primo pomeriggio di domenica tra l’inizio di via Nazionale e l’inizio di via Tirella, nei pressi di piazza Corrado Rizzone. L’uomo è stato sbalzato da circa un metro dal punto d’impatto, dove è rimasta una scarpa sull’asfalto.

L’uomo, dolorante e sanguinante dal volto, è stato subito soccorso dai carabinieri, che stavano pranzando in una vicina trattoria, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore.