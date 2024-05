Perde il controllo dello scooter e muore a 39 anni

Palermo - Incidente mortale a Palermo: F.S, un trentanovenne, ha perso la vita in viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra il ponte di Bonagia e l'ex rotonda Oreto. Stava viaggiando sul suo scooter in direzione di Catania, sulla corsia laterale, quando è improvvisamente uscito di strada ed è finito violentemente contro il guardrail e poi sull'asfalto. L'impatto è stato terribile, al punto che i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare niente per salvarlo. Quando è stato lanciato l'allarme sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, ma in base alle prime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo da solo. Nessun altro mezzo, infatti, sarebbe coinvolto, ma in quel tratto è presente una grossa buca sull'asfalto che, in base a quanto raccontano alcuni testimoni, avrebbe fatto uscire di strada lo scooter. Tutti gli accertamenti sono in corso. Sulla circonvallazione si registrano forti rallentamenti al traffico.