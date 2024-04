Porsche contro bici, muore ciclista

Rosolini, Siracusa - Tragico incidente stradale sulla strada provinciale 26, Rosolini-Pachino, dove un uomo che viaggiava in sella a una bici è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Il dramma si è consumato intorno alle 15.15, in uno degli incroci della provinciale, all’altezza dell’industria di lavorazione carrube, a due chilometri da Rosolini.

L’uomo, Lakhdar Ben Hamadi, un 63enne di origini tunisine, residente a Ispica, era uscito dall’incrocio per immettersi sulla provinciale, quando è stato investito da una Porsche che da Rosolini si dirigeva verso Pachino. L’impatto è stato fatale.

Alla guida della Porsche un rosolinese di 25 anni. Rapido l’intervento dei sanitari che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne. I rilievi del caso sono effettuati in queste ore da Polizia, Carabinieri e Municipale che hanno chiuso il tratto di strada, deviando il traffico in via alternative, per ricostruire con precisione la dinamica e accertare le responsabilità.