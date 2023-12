Precipita con il letto al piano di sotto (mentre dorme) per crollo solaio

Roma - Stava dormendo nel suo letto, quando il solaio ha ceduto ed è letteralmente sprofondata al piano di sotto. Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in un palazzo di viale Eritrea, nel quartiere Africano a Roma. Una donna di 76 anni, a causa del crollo di un solaio, è precipitata con il letto al piano inferiore dove pare siano in corso lavori di ristrutturazione. Sul posto vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale. La donna è attualmente in codice rosso.

Secondo quanto si è appreso, il materasso avrebbe attutito il colpo: la donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice rosso con alcuni traumi. Avrebbe riportato solo alcune fratture al braccio destro.

I due appartamenti interessati, al settimo e al sesto piano del palazzo, sono stati posti sotto sequestro per accertamenti. In quello sottostante, per fortuna, non c'era nessuno al momento del crollo. L'intero stabile al numero 36 di viale Eritrea è stato evacuato.