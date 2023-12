Crolla casa in centro storico a Catania, nessun ferito

Catania - Un vecchio edificio in muratura è crollato all'alba del primo dicembre in via Gramignani, nel centro storico di Catania non lontano dal Porto. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza lo scenario ed effettuato accurate ricerche visive con l'ausilio di termocamere ed il supporto di Unità Cinofile per verificare l'eventuale presenza di persone, anche accidentalmente, coinvolte nel crollo. Sul posto è intervenuto personale ENEL e Telecom Italia per le attività di messa in sicurezza delle rispettive linee di distribuzione. L'abitazione versava in avanzato stato di degrado strutturale e risultava, comunque, disabitata.