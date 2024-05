Scicli, tracce di sangue ovunque nella casa del 40enne sciclitano morto

Scicli - Tracce di sangue ovunque nella casa di G.O, sciclitano, classe 1984, persona conosciuta a Scicli, trovato cadavere nella camera da letto della sua casa di via Manenti angolo via Manchitella. Sul posto i carabinieri, il sostituto procuratore di Ragusa Silvia Giarrizzo e il medico legale incaricato dalla Procura.

News Correlate Cadavere in via Manenti a Scicli. È di un 40enne sciclitano

Sono stati i familiari a trovare cadavere l'uomo e a chiamare i carabinieri. Stando alle prime informazioni, la prima ipotesi investigativa è di omicidio, ma nessuna fonte ufficiale conferma l'indiscrezione.

Attonito silenzio

In una atmosfera irreale di attonito silenzio, gli amici dell'uomo si sono riuniti davanti all'abitazione dove si è consumata la sua morte improvvisa.