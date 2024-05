Morte di Peppe Ottaviano a Scicli, di chi sono le tracce di sangue?

Scicli - Tracce di sangue ovunque nella casa all'angolo tra la via Manenti e la via Manchitella. Non è solo il sangue di Peppe Ottaviano, 40 anni, morto ieri in circostanze misteriose, forse vittima di omicidio. Saranno i Ris dei carabinieri, con i loro rilievi scientifici, a risalire all'identità delle persone che si sono ferite forse durante una colluttazione. Peppe però in quella lite ha perso la vita.

Il corpo del 40enne sciclitano è ancora nella casa, si attende l'arrivo dei Ris da Messina in mattinata a Scicli e si attende anche l'arrivo dei due familiari dell'uomo che si trovavano fuori sede. I tabulati del cellulare, le chat, le immagini di videosorveglianza del quartiere, le impronte digitali e quelle delle scarpe, e infine il Dna del sangue alle pareti. Sono tutti elementi che potranno restituire la verità di quanto è successo in quella casa ieri, domenica 12 maggio. Già perchè la data della morte di Peppe è questa.

Sono stati alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo a chiamare i carabinieri, che hanno fatto la macabra scoperta ieri sera intorno alle 21. La casa e il corpo di Peppe, ancora adagiato sul letto, sono sotto sequestro. Sarà disposta l'autopsia.