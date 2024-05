Cadavere in via Manenti a Scicli. È di un 40enne sciclitano

Scicli - Un uomo di 40 anni, G.O., noto in città, è stato trovato cadavere nella sua abitazione di via Manenti in centro storico a Scicli. Sul posto i carabinieri. Ci sarebbero tracce di sangue nella camera da letto dove il cadavere è stato rinvenuto e in diverse stanze della casa. Si teme l'omicidio. Ad allertare i carabinieri i familiari.

Sul posto è arrivata la sostituto procuratore di Ragusa Silvia Giarrizzo e si attende il medico legale. La casa dell'uomo si trova all'angolo tra la via Manenti e la via Manchitella, a pochi passi dal corso Garibaldi. Davanti l'abitazione molti amici e coetanei del ragazzo morto.