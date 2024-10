Scontro moto-trattore, muore il 44enne Giuseppe Iudicello

Messina - Giuseppe Iudicello, 44 anni, è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 176, tra Pettineo e Castel di Lucio. Il motociclista in sella alla sua Ducati, in contrada Ogliastro, percorreva la strada provinciale in direzione Pettineo, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un trattore. Il 44enne è morto sul colpo. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pettineo per i rilievi. L’uomo è originario di Castel di Lucio dove lavorava in una farmacia. Faceva parte del Ducati Club di Palermo e poco tempo fa, insieme agli altri suoi amici di sella, al Ducati Week 2024, a Misano.

L'incidente

Il giovane farmacista, con una grande passione per le moto di grossa cilindrata, stava proprio recandosi al lavoro in farmacia. Era partito alla volta di Castel di Tusa per l’apertura pomeridiana al pubblico della sua farmacia. In contrada Ogliastro il giovane ha affrontato una semicurva in discesa, invadendo l’altra corsia e non riuscendo più a rientrare nel suo lato alla vista di un trattore che procedeva in senso contrario, in direzione Castel di Lucio. La motocicletta ha urtato con la ruota del mezzo agricolo, il centauro ha finito la sua corsa sul guard-rail.